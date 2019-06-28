Пострадавшие при аварийной посадке самолета Ан-24 доставлены в Улан-Удэ

Четверо пострадавших в аварийной посадке Ан-24 в Нижнеангарске госпитализированы в больницу Улан-Удэ. Двое из них – подростки. Состояние всех четверых – средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших остаются в больницах Северо-Байкальска и Нижнеангарска. 33 человека получили помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

Утром 27 июня пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" после отказа двигателя аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска. Во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений. В результате погибли два человека – пилот и техник. Второй пилот выжил.