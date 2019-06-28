Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались перед церемонией фотографирования участников саммита G20. Неизвестно, о чем именно шла беседа между лидерами двух держав: это могло быть обсуждение политических вопросов или просто обмен впечатлениями о перелете.

После церемонии фотографирования участники саммита отправились на первое рабочее заседание, передает телеканал "Россия 24".

Отдельная встреча Путина и Трампа запланирована на 8:00 по времени Москвы. Прямую трансляцию переговоров можно будет посмотреть на сайте Вести.Ru.