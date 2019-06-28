Название сквера на месте "Зимней вишни" выберут кемеровчане
Название сквера на месте ТРЦ "Зимняя вишня" выберут сами кемеровчане. Мэрия уже объявила на своем сайте онлайн-голосование. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс".
Варианты названий придумывали родные погибших. Предложения самые разные: "Ивушка", "Парк поющей воды", "Белые лебеди", "Любовь" и другие. Сквер будет занимать 1, 8 га. Сейчас работы по благоустройству находятся в активной стадии. Парк сделают многоуровневым, с водопадом, прогулочными аллеями, лужайками и газонами. Появится светомузыкальная башня и ротонда.
Как рассказали в городской администрации, отдельную территорию отведут для детского отдыха. В сквере найдется место и игровым площадкам, и фонтану, а также зданию с туалетами и комнатой матери и ребенка.
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