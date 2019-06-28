Непомнящий победил Каруану на шахматном турнире в Хорватии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в рамках второго тура международного турнира Grand Chess Tour, проходящего в хорватском Загребе. Победа была одержана при игре белыми фигурами на 50-м ходу.

Также в турнире принимает участие еще один российский шахматист Сергей Карякин. Во втором туре он проводил партию против представителя Китая Дина Лижэня и, играя черными, завершил ее ничейным исходом.

Ничьими же завершились и остальные партии дня. Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с Вишванатаном Анандом из Индии, армянин Левон Аронян – с голландцем Анишем Гири, американец Уэсли Со не выявил победителя во встрече с французом Максимом Вашье-Лагравом, а американец Хикару Накамура завершил ничьей партию с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

По итогам двух туров Непомнящий является лидером турнирной таблицы, набрав два балла. Главными преследователями россиянина являются Карлсен и Со, имеющие в своем активе по полтора балла.