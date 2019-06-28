В Петербурге машина снесла девушку, переходившую дорогу по "зебре". Видео

В Сети опубликованы кадры серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 26 июня, на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Автомобиль, из которого велась съемка, притормозил перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода.

Женщина-водитель, находившаяся за рулем Subaru, продолжила движение, даже не снизив скорость, и в итоге сбила девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

От удара пострадавшую отбросило в сторону – как сообщают СМИ, 18-летняя девушка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.