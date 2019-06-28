Тахикардия и паника: депутат Соломатина помогла девушке в самолете

Депутат Государственной думы Татьяна Соломатина раскритиковала компанию "Аэрофлот". Как пояснила парламентарий, на авиарейсе из Москвы в Томск одной из пассажирок стало плохо: паника и тахикардия, рассказала депутат агентству "Интерфакс".

Однако на борту лайнера не оказалось аптечки, а тонометр не работал, утверждает Соломатина. Она оказала необходимую помощь девушке. Госпитализация не потребовалась.

Как пояснила парламентарий, ей нередко приходится помогать людям на транспорте. Часто там либо нет аптечки, либо в ней лежат старые лекарства и рваные бинты. К "Аэрофлоту" есть вопросы, добавила Соломатина.

В Думе идет разработка законопроекта, который будет регламентировать доврачебную помощь на транспорте, заявила депутат.