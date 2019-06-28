Шарапова и Касаткина узнали своих соперниц по старту Уимблдона

Организаторы третьего турнира сезона серии "Большого шлема" – Уимблдона, провели жеребьевку первого круга теннисного турнира. По ее итогам теннисистки узнали имена своих соперниц. В их числе и россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина.

Недавно вернувшаяся на корт Шарапова в первом круге встретится с француженкой Полин Пармантье, а первая ракетка России Касаткина – с австралийкой Айлой Томлянович. Кроме того, Анастасия Павлюченкова за путевку во второй круг Уимблдона поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Варвара Флинк – с Паулой Бадосой-Хиберт из Испании.

Из остальных отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует на турнире матчем против китаянки Чжэн Сайсай. Второй номер мирового рейтинга из Японии Наоми Осака сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Основной этап Уимблдона возьмет старт первого июля.