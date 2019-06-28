Убийство директора клуба "Ахмат" в Тольятти попало на видео

Камера наблюдения запечатлела последние секунды жизни директора бойцовского спортивного клуба "Ахмат", убитого вечером в четверг, 27 июня, в центре в Центральном районе города Тольятти на улице Калмыцкой.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что злоумышленник произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в спину своей жертве.

По некоторым данным, прямо перед убийством, стрелок и директор спортклуба прогуливались по улице и о чем-то беседовали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, в совершении преступления подозревается Азиз Алишерович Хидиров 1985 года рождения, в настоящее время его активно разыскивают правоохранители.