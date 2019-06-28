"Осень" не задержится: скоро потеплеет, а дожди прекратятся

Продолжительные, местами сильные дожди, резкое понижение температуры сохранятся в центре европейской части России только в субботу. В воскресенье ненастный циклон сместится на восток, дожди прекратятся, температура повысится, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу дожди, местами сильные, и холодно: днём +12…+14°, ночью +10…+12°. Такая температура в столице характерна для начала сентября. В воскресенье дожди постепенно прекратятся, выглянет солнце, потеплеет до +20°.



В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днём +20…+23°.

На Русском Севере по-летнему тепло и солнечно будет только на Приполярном Урале. В Печоре и Воркуте +19…+22°, местами кратковременный дождь. В Сыктывкаре +13…+15°, дождь, временами сильный; в Архангельске и Вологде +16…+19° дождливо.

Кратковременные дожди, местами с грозой, пройдут в Черноземье. В Курске, Белгороде и Липецке в субботу +11…+14°, в воскресенье +19…+22°.

В Поволжье циклон принесёт продолжительные ливни. В Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе в субботу +17…+19°, в воскресенье +13…+15°. В Саратове и Волгограде кратковременные дожди +20…+23°.

На Юге умеренно жарко. В Астрахани в субботу около +30°, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе +25…+28°, в Сочи, Нальчике и Владикавказе +23…+25°, грозовые ливни, местами с градом.

На Урале потеплеет. В Екатеринбурге и Челябинске в субботу +17…+20°, кратковременные дожди; в воскресенье +25…+27°, без осадков.

В Западной Сибири прохладно. В Омске +19…+22°, без осадков; в Новосибирске +17…+19°, в субботу кратковременный дождь. В Иркутске до +25°, ливни. В Красноярске тепло, до +30°.

На юге Дальнего Востока пройдут дожди. Во Владивостоке +12…+15°, в Хабаровске в субботу +14…+16°, в воскресенье +18…+20°.