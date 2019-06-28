Убийственная жара: в Испании и Франции объявлены наивысшие уровни опасности

Аномальная жара продолжает удерживать территории на западе Европы. Сильнее всего она затронула Францию и Испанию. На юге Пятой Республики ожидают 28 июня 44-45 градусов. В департаментах Эро, Гар, Буш-дю-Рон и Воклюз объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. Из-за роста температуры во Франции закрыли 4 тысяч школ.

Синоптики ожидают, что в стране может быть побит национальный температурный рекорд. Он составляет 44,1 градуса по Цельсию. Такая температура была зафиксирована в Гаре в августе 2003 года.

Быть максимально бдительными призвал французов из-за жары премьер-министр Эдуар Филип. Он отметил, что с начала жары во Франции тонет минимум один человек в день.

Смертями отметилась жара и в Испании. 17-летний юноша впал в кому и скончался в Кордобе, решив окунуться в бассейн после работы в поле. Вторая жертва – 93-летний мужчина. Он скончался прямо на улице в городе Вальядолид на северо-западе Испании.

Еще два человека в тяжелом состоянии из-за теплового удара были госпитализированы. Один из пострадавших – тушивший лесной пожар в Каталонии пожарный. Здесь в Тарраноне разбушевавшийся огонь уничтожил уже 6,5 тысячи гектаров леса. В борьбе с пожарами участвует 400 испанских огнеборцев.

В семи провинциях, в том числе в Каталонии, Метеорологическая служба Испании объявила о максимальном красном уровне опасности жары. 28 июня ожидается подъем температуры в некоторых испанских районах до 42 градусов. В Барселоне прогнозируется 30 градусов тепла, а в Мадриде – до 32.

Жару во Францию и Испанию принесли пришедшие из жаркой Африки воздушные массы. Горячий ветер Сахары добрался даже до Германии. Жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля. В Италии предупреждение об опасности жары распространяется на 16 городов. В Риме температура достигла 34 градусов. Желающим увидеть красоты Вечного города в таких почти экстремальных условиях раздают воду.