Проблемы с "Дружбой": Белоруссия хочет повысить тариф почти на 22 процента

По мнению гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусского оператора трубопровода "Дружба") Олега Борисенко, чтобы компенсировать потери Белоруссии из-за транспортировки по нефтепроводу загрязненной нефти, необходимо повысить тариф на прокачку на 21,7%.

Загрязненное хлоридами сырье попало в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть экспортируется из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле 2019 года.

"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА".

В настоящее время специалисты продолжают процесс вытеснения загрязненной российской нефти. Уже полностью очищены все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря.

По словам Борисенко, вопрос компенсации недополученных доходов от происшествия сейчас только начинает обсуждаться.

"Мы предложили два варианта. Первый — прокачка до конца года заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти на 2019 год в размере 59,75 миллиона тонн. Второй — компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти", — пояснил гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба".