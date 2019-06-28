Глава "Нафтогаза" Коболев заработал 11 миллионов долларов

Ежегодный отчет НАК "Нафтогаз Украины": глава компании Андрей Коболев заработал в 2018 году 10 миллионов 900 тысяч долларов. Эта сумма включает "премию за победу в Стокгольмском арбитраже" в размере 261 миллион гривен или 9,9 миллиона долларов.

Правление НАК в 2017-2018 годах состояло из шести членов. Компенсация топ-менеджерам компании, включая зарплату и дополнительные премии, составила 717 миллионов гриве или 27 миллионов 300 тысяч долларов в 2018 году, и 214 миллионов гривен в 2017 году. Это 8 миллионов 100 тысяч долларов, поясняет РИА Новости.

Премии для руководства компании вызвали скандал в Киеве и желание премьер-министра Украины Гройсмана пересмотреть принципы, по которым назначается поощрение топ-менеджерам "Нафтогаза". При этом НАК "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев работы в 2018 году сократил прибыль почти на 6 процентов.