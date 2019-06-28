Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

Столбик термометра на юге Франции достиг рекордных 44,3 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура воздуха в истории наблюдений за погодой, сообщает агентство "Интерфакс".

Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.

Сразу в нескольких департаментах Франции объявлен максимальный уровень опасности. Власти призывают граждан быть осторожнее. Сообщается, что 28 июня в стране закрыли 4 тысячи учебных заведений.