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28 июня 201916:17

Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

EPA

Столбик термометра на юге Франции достиг рекордных 44,3 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура воздуха в истории наблюдений за погодой, сообщает агентство "Интерфакс".

Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.

Сразу в нескольких департаментах Франции объявлен максимальный уровень опасности. Власти призывают граждан быть осторожнее. Сообщается, что 28 июня в стране закрыли 4 тысячи учебных заведений.

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