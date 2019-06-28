Версальский договор: 100 лет попытке американцев перекроить мир под себя

К истории сегодня мир обращали не только слова Путина о "Шираке как примере президента-интеллектуала", или размышления о кризисе либерализма на саммите G20, но и сегодняшняя дата, когда кризис в отношениях тех стран, чьи флаги сегодня развиваются в Осаке, рождал одну мировую войну за другой. 100 лет назад во французском Версале Британия, Франция, США, Италия и Япония, казалось, поставили точку в послевоенном разделе мира и будущем Германии. Почему на деле получилось многоточие?

В национальной портретной галерее Вашингтона картина, которая называется "Подписание версальского мирного договора". Только нет на ней ни французской, ни британской, ни даже германской делегации. Одни американцы — президент США Вудро Вильсон и его люди. По крайней мере так сказано в официальном описании картины. Хотя рядом с Вудро Вильсоном есть человек, похожий на французского премьера Жоржа Клемансо.

А вот взгляд неамериканского художника: президент США и премьер министр Франции сидят не лицом, а спиной друг к другу — настолько сильно между ними недопонимание.

Казалось, весь Париж вышел посмотреть на заокеанских гостей. Исторический первый визит американского президента в Европу. Горожане кричали: спаситель едет.

- Личный посланник Бога. Так Вильсон говорил про себя.

США понесли меньше всех потерь, ведь позже всех вступили в войну. К первой мировой у американцев деловой подход.

"Американцы одолжили 2,5 миллиарда долларов Великобритании и Франции. Глава GP Morgan тогда оказывал на Вильсона большее влияние, чем кто-либо другой. Это одна из причин, почему договор является таким карательным. В нем интерес банкиров. Они хотели получить 40 миллиардов долларов репараций вместо 33 миллиардов", — рассказывает Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне.

Вильсон привез в Европу свой проект мирного договора. 14 пунктов. На бумаге цели самые благие: отказ от тайной дипломатии, решение колониальных споров, создание Лиги наций.

Пункты Вильсона — это альтернатива ленинскому Декрету о мире. Попытка Штатов перекроить мир под себя. США призывают противостоять "яду большевизма", который расползается по планете. Советская Россия в Версале не участвует, но за переговорами следит.

"Владимир Ильич Ленин заявил следующее: это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках над беззащитной жертвой", — говорит Евгений Григорьев, заместитель начальника отдела Российского государственного архива социально-политической истории.

Рассуждая в Версале о мире, страны победительницы уже год как интервенты в России. Американцы, британцы, японцы от края до края огромной страны терзают ее своими войсками. Вокруг границ создается своего рода пояс враждебных государств.

"Им важна была даже не столько белая, сколько слабая Россия, которую они могут использовать в своих силах. То есть эксплуатировать ее ресурсы, сделать рынком сбыта своих товаров", — объясняет Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Территории проигравших в первой мировой дербанят на части. У Германии отобрали 10% земель, все колонии, подводные лодки, военные самолеты. За такое унижение Гитлер через несколько лет пойдет на реванш.

"Этот оголтелый реваншизм Лига наций и версальская система не смогли каким-то образом удержать в рамках. Гитлер уверенно отщипывал по кусочку", — рассказывает Александр Ватлин, профессор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

У Османской империи версальский мир отнял сразу 80 процентов территории. Новые границы — прямые линии — так топорно делили сложный Ближний Восток.

"Мы видим сейчас на Ближнем Востоке, как разные религиозные группы, этнические группы не могут ужиться и воюют друг с другом. Это и есть одно из последствий Версаля", — считает Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне.

Символично, что в эти дни в вашингтонском доме Вудро Вильсона проходит выставка "Беженцы", посвященная войне в Сирии. К слову, Вудро Вильсон за версальский договор получил нобелевскую премию.

Вернувшись на родину, Вильсон столкнулся с колоссальным сопротивлением Конгресса. Принимать версальский договор в США хотели далеко не все. Вот доводы одного из конгрессменов: я не знаю кого-либо другого, кроме международных банкиров, кто бы требовал, чтобы американские юноши могли быть отправлены для восстановления порядка в те места планеты, где капиталы банкиров находятся под угрозой".

В США версальский договор так и не был ратифицирован. Но горячие головы в Штатах не отказались от агрессивной политики. Повод поучаствовать в очередной уже второй мировой войне выдался всего через 20 лет. Историки убеждены: предисловием самой кровопролитной войны человечества и был непродуманный версальский мир.