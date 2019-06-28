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28 июня 201922:05

Даниил Квят: для меня пятничные результаты ничего не значат

twitter.com

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов, по итогам которых он занял 15-е место.

"Пятница прошло хорошо. Мы проехали много кругов, протестировали некоторые элементы – обычная пятничная программа, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Для меня пятничные результаты ничего не значат, поскольку они не отражают расстановку сил. Суббота важна, но еще важнее воскресные результаты".

Помимо этого, Квят заявил, что команде придется как следует поработать, чтобы пробиться в финальный сегмент квалификации.

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