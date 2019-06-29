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29 июня 201905:51

Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, приоритет для Турции — совместное производство ракет и передача технологий.

"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", — сказал президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в японской Осаке.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет 2,5 млрд долларов, сообщает "Интерфакс".

Эта сделка стала поводом для напряженности между Анкарой и Вашингтоном, который выступает резко против и грозит санкциями, в том числе исключением Анкары из программы создания истребителей F-35. Однако руководство Турции неоднократно заявляло, что не откажется от этих систем.

Помимо темы поставки зенитно-ракетных систем, президенты наших стран обратили внимание на рост товарооборота России и Турции (в 2018 году на 18%), рост туристических обменов и на реализацию проекта АЭС "Аккую" (в 2023 году должна быть сдана первая ее часть). Кроме того, в июле Турция будет участвовать в качестве страны-партнера в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

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