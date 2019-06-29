Москва и Токио готовят новый проект

В Осаке прошла церемония закрытия перекрестных Годов России и Японии​​​. В своей речи президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Токио начинают новый проект. Страны проведут Год межрегиональных обменов, пишет РИА Новости. По словам Путина, стороны рассчитывают на развитие контактов субъектов и префектур, а также на укрепление дружбы.

Президент России подвел итоги перекрестных Годов России и Японии. Было особенно приятно, заметил Путин, сделать это в Осаке — побратиме Санкт-Петербурга.

Как рассказал российский лидер, сотни событий в культурных, образовательных, туристических, спортивных сферах позволили россиянам и японцам сблизиться, узнать культуру друг друга. Путин подчеркнул, что в рамках Годов свои уникальные умения показывали настоящие мастера.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ заключил, что "народы двух стран узнали очарование друг друга".