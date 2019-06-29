Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео

Пользователи Сети публикуют видео, снятые на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, где в субботу, 29 июня, произошел масштабный конфликт.

По версии одного из участников событий, работники компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР), собравшиеся в вахтовом поселке, выразили свое недовольство действиями одного из коллег – гражданина Ливии.

Как отмечают местные СМИ, причиной возникших противоречий стала фотография, размещенная ливийцем в профиле одного из популярных мессенджеров. На ней изображен мужчина, выставивший антенну рации в сторону казахской девушки.

Стороны не смогли достигнуть конструктивных договоренностей по проблемному вопросу, и началось массовое избиение гражданина Ливии и его соплеменников, после чего рабочие устроили забастовку, попутно закидав камнями служебные автобусы.

На место ЧП выдвинулись усиленные наряды правоохранителей и выехало руководство региональных силовых структур и администрации, в том числе – глава области.