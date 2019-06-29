G20 не станет убежищем коррупционеров

Страны G20 договорились, что не будут предоставлять убежище скрывающимся от правосудия коррупционерам. Данное намерение прописано в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке, текст Осакской декларации размещен на сайте Кремля.

Подписанты признали, что противодействие коррупции является важным условием для создания качественной и надежной инфраструктуры. А также озвучили намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц и сотрудничество по возврату активов. Кроме того, лидеры стран "двадцатки" будут более активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в возможно сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.