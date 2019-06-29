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Саммит G20 в Осаке 23 минуты назад

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29 июня 201913:39

Трамп серьезно рассматривает возможность поехать на "поражение нацистов"

EPA

Американский президент Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность поехать на празднование Дня Победы в Москве в следующем году. Президент России Владимир Путин, по словам Трампа, "пригласил его в Россию на поражение нацистов".

Трамп пообещал "серьезно рассмотреть это", передает РИА Новости. Вместе с тем, как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальное приглашение на празднование 75-летия Победы в Москву американскому лидеру пока не отправляли. На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил отрицательно.

Принять участие в праздновании 75-летия окончания Великой Отечественной войны в 2020 году в Москве Трампа пригласил Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп считает важным "почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне", хотя официально свое участие пока не подтвердил, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что реакция Трампа на приглашение была позитивной. "Сказал, что будет ждать официального приглашения", — отметил Песков, добавив, что оно будет направлено в ближайшее время. В целом беседа Путина и Трампа на полях "большой двадцатки" продолжалась 1 час 20 минут. Главы государств обсудили и двусторонние торгово-экономические отношения, и вопросы стратегической стабильности, в частности, положение в Сирии.


Во встрече президентов по обоюдному согласию сторон участвовали и министры финансов России и США, передает "Интерфакс". Как пояснил Дмитрий Песков, это было связано с обсуждением на переговорах Путина и Трампа вопросов торговли и экономических отношений. По словам Пескова, президенты двух стран, собственно, и поручили своим министрам собраться и посмотреть, что мешает развитию торговли между нашими странами.

Также Владимир Путин пригласил в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президента Франции Эммануэля Макрона. Российский президент также поблагодарил Макрона за приглашение на Парижский форум мира и пообещал, что постарается приехать.

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