Взрыв в Коврове: возбуждено дело

После взрыва газа в городе Ковров Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ.

В результате взрыва, который произошел минувшей ночью в одной из квартир третьего подъезда дома номер 1/2 по улице Зои Космодемьянской, один человек погиб, одиннадцать пострадали, двое из них находятся в реанимации. В числе пострадавших – четыре сотрудника полиции, два сотрудника поисково-спасательного отряда и пять жителей дома.

По данным следствия, около 23 часов 28 июня в полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын в нетрезвом состоянии хулиганит и выгнал ее из дома. Женщина также рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Местные полицейские пытались уладить ситуацию, однако в тот момент, когда они вскрывали входную дверь, раздался хлопок. Позже выяснилось, что это сдетонировал бытовой газ, возникли пожар и задымление. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид. Взрывом была разрушена межквартирная стена, в нескольких квартирах выбиты стекла.

Основной версией случившегося следователи считают неадекватные действия сына погибшего, который, как отмечается, накануне выписался из специализированной клиники. Они обнаружили, что на кухне в месте подводки газа к плите и колонке были вырваны соединительные шланги, из-за чего и произошла утечка газа, а затем последовал взрыв.

Сам предполагаемый виновник ЧП, 47-летний мужчина, находится в реанимации с 90 процентами ожогов поверхности тела. Вторая пострадавшая – 75-летняя женщина из соседнего подъезда. Двоих пострадавших, у которых ожоги более 50 процентов тела, будут эвакуированы в ожоговый центр Нижнего Новгорода.