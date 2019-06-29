Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit. Серябкина назвала Темникову "не продюсером, а моей любовью". Злые языки тут же решили, что этот скандал спланирован для отвлечения внимания от романа самой Серябкиной с музыкальным продюсером и композитором Максом Фадеевым.

Больше пяти лет продолжается ссора Темниковой и Серябкиной. После того, как первая решила уйти из группы, обе стали делиться нелицеприятными подробностями прошедшей дружбы.

Группа "Серебро", созданная Фадеевым, в 2007 году взяла третье место на конкурсе Евровидения в Хельсинки. Солисткой коллектива стала выпускница "Фабрики звезд" Лена Темникова. Именно она привела на кастинг в группу бэк-вокалистку еще одного "фабриканта" Ираклия Пирцхалавы — Ольгу Серябкину.

Успешный старт принес девушкам мировую популярность — каждая следующая песня становилась хитом, а издание Billboard называло дебютный альбом группы "самым ожидаемым релизом года". Третья частница группы постоянно менялась, но костяк группы всегда состоял из Темниковой и Серябкиной.

Спустя семь лет Темникова покинула группу, не дождавшись пары месяцев до истечения срока контракта. В интервью говорила о предательстве подруги и жестокости продюсера. В ответ Серябкина заявила, что в группе принято решение не упоминать имя Елены.

Недавно бывшие подруги встретились за кулисами одного из светских мероприятий и… даже не поздоровались. Свои обиды Темникова излила в соцсетях, на что Серябкина заявила, что когда-то была близка с Еленой, и вся "грязь", которой с таким упоением сейчас делится Темникова, льется из желания отомстить бывшей подруге.