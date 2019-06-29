Бадминтонистка Косецкая взяла бронзу Европейских игр

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. На соревнованиях по бадминтону россиянка Евгения Косецкая завоевала бронзовую медаль. В полуфинальном поединке она уступила представительнице Дании Мие Блихфельдт со счетом 0:2.

Еще одной обладательницей бронзы стала датчанка Лине Кьерсфельдт, проигравшая в борьбе за выход в финал британке Кирсти Гилмур – 1:2. Финал в этом виде состязаний состоится 30 июня.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачете турнира. На счету российской команды 82 (33 золота, 16 серебра, 33 бронзы) медали. Следом идут белорусские спортсмены с 52 (21, 14, 24) наградами. Итальянцы находятся на третьем месте, имея в активе 27 (10, 9, 8) медалей.

Напомним, что Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.