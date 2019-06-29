Продолжительная поездка по "встречке" закончилась ДТП с двумя погибшими. Видео

Камера наблюдения, установленная на трассе в Техасе, запечатлела момент аварии с летальным исходом, спровоцированной странным поведением водителя легкового автомобиля.

Ранним утром в минувший четверг, 27 июня, в дорожную полиция поступил сигнал о том, что на шоссе была замечена Honda Civic, двигавшаяся по встречной полосе. Как выяснилось позже, автомобиль проехал по "встречке" около 15 километров.

Стражи порядка не успели перехватить машину нарушителя, и Honda лоб в лоб столкнулась с автомобилем Ford, после чего произошло возгорание.

Как сообщают СМИ, 22-летняя Кэтрин Лонг, управлявшая транспортным средством, двигавшимся полосе встречного движения, погибла на месте. 53-летний Джозеф Уоллес, находившийся за рулем протараненного ею автомобиля, умер в больнице.