"Рубин" объявил о переходе сразу трех футболистов

Казанский "Рубин" усилился российским полузащитником Алексеем Суторминым, грузинским хавбеком Зурико Давиташвили и хорватским защитником Сильвие Бегичем.

Сутормин перешел из "Оренбурга", подписав контракт, рассчитанный на четыре года. В новой для себя команде он будет выступать под "19" номером. Давиташвили подписал трехлетний контракт и будет выступать под номером "11", а Бегич поставил подпись под четырехлетним соглашением.

"В первую очередь это командные игроки, что очень важно – заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Шаронов, слова которого приводит пресс-служба "Рубина". – Сутормин – игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Два этих игрока – это хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат".

Напомним, "Рубин" в минувшем сезоне с 36 очками занял 11-е место в турнирной таблице. По итогам сезона клуб покинул наставник Курбан Бердыев, а также тренеры Александр Мацюрой, Якуб Уразсахатов и Владимир Кулаев. В первом туре сезона-2019/20 казанская команда 12 июля примет "Тамбов".