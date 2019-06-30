Авиакатастрофа на Аляске унесла жизни трех человек

На Аляске неподалеку от поселка Муз Пасс в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, еще один пострадал.

Трагический инцидент произошел в минувшую пятницу днем по местному времени, передает РИА Новости. Самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн. Находящийся в критическом состоянии пострадавший в авиакатастрофе госпитализирован.