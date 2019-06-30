В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар. Загорелись рыночные павильоны, порывами ветра огонь был разнесен на большую площадь.

Местные подразделения МЧС России — 58 человек и 18 единиц техники- работают на месте ЧП по повышенному номеру сложности, созданы четыре боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания, передает ТАСС.

По состоянию на 3:00 по московскому времени пожар был локализован на площади 2300 квадратных метров.