Владимир Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, стартовавших 21 июня при участии спортсменов из 50 стран мира.

Время прибытия главы государства в столицу Белоруссии пришлось корректировать: он должен был прилететь в Минск прямо из Осаки, где завершился саммит "Большой двадцатки", однако по пути сделал остановку в Братске и провел в аэропорту совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, напоминает телеканал "Россия 24".