Боевой самолет столкнулся со стаей птиц во время взлета. Видео

Опубликованы кадры инцидента с участием истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии, произошедшего утром минувший четверг, 27 июня.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, самолет произвел взлет с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Практически сразу после этого воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Один из двигателей самолета вышел из строя, после чего пилот произвел экстренный сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, которые взорвались после падения на землю.

В итоге летчик сумел совершить посадку на одном двигателе.

Командование отметило, что истребителем-бомбардировщиков управлял молодой летчик, сравнительно недавно пришедший в часть.

При этом, отмечается, что его действия были правильными и позволили не только сохранить его жизнь и боевую машину, но и избежать жертв среди мирного населения – если бы пилот не сумел быстро сориентироваться в ситуации, самолет вполне мог рухнуть на жилые кварталы, о множестве расположенные в районе авиабазы.