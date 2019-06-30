Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

Президент США Дональд Трамп давал поручения членам американской делегации прямо по ходу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп выразил сожаление, что объем торгово-экономических отношении России и США уступает объему таких отношений с Китаем, и заявил, "что надо обязательно что-то делать". На встрече присутствовали также вице-премьер РФ Антон Силуанов и глава американского Минфина Стивен Мнучин, и прямо по ходу разговора президент США поручил своему министру вместе с российским коллегой разобраться, "какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном".

"Трамп давал и другие поручения прямо по ходу, то есть американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог", — добавил Песков.

Путин тоже говорил о желании нормализовать и развивать двусторонние отношения. "Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Песков.

Он также отметил, что 1 час 20 минут – довольно продолжительная беседа для саммитов. "С одной стороны, это много – 1 час 20 минут, но с другой стороны, слишком мало, чтобы вникнуть в детали тем, которые были обозначены на повестке дня", — отметил Песков.

Прощаясь, и Путин, и Трамп "достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне", добавил пресс-секретарь. Однако, по его словам, "предметных обсуждений" не было – только "разговор о приглашении Трампа действительно приехать на празднование 75-летия Победы".

Однако, когда президенты прощались, они говорили, что это ненадолго.