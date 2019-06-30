Рейтинг: где больше и меньше всего платят за услуги ЖКХ

Рейтинг регионов России по стоимости услуг ЖКХ на человека составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В период с 2017 до 2018 года цены на коммуналку выросли на 5,3% и составили 17 936 рублей.

Больше всего на услуги ЖКХ тратят в Магаданской области: 42132 рубля в год. Камчатский край – 41041 рубль в год, далее в порядке убывания следуют Мурманская область, Чукотский автономный округ и Московская область. Всего в России 30 регионов с показателями выше среднестатистических.

Минимум по коммуналке заплатили жители Дагестана (5487 рублей в год). Небольшие платежи в Тыве и Ингушетии.

Как говорит председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, низкие цены на коммуналку приходятся на регионы с низким доходом населения, больше люди платить все равно не смогут.

Больше всех платят северные и дальневосточные регионы, где климат суров, а населения мало. Поэтому расходы на содержание инфраструктуры ЖКХ распределяются на небольшое количество человек, передает "Российская газета".