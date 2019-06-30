Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал о некоторых деталях работы Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке. По словам Пескова, на встречах с зарубежными коллегами российский президент активно использует иностранные языки: например, часто переходит на немецкий в беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, и на английский — с другими коллегами.

Песков не смог ответить на вопрос о том, за что чокались перед ужином вечером первого дня саммита G20 Путин и Трамп.

"Был какой-то общий тост?" — поинтересовался у Пескова ведущий программы Владимир Соловьев.

"Вот этого я не знаю, я просто не видел, в отличие от вас, вы следили как раз прямым эфиром. У меня не было такой возможности, поэтому я не могу вам ответить", — сказал пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, российский президент "наверное, должен быть удовлетворен" огромной работой, проделанной на саммите в Осаке.

"Он действительно по максимуму, с максимальным КПД использует, собственно, каждый час на подобных многосторонних форумах, как "двадцатка", — рассказал Песков.