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30 июня 201913:50

Аномальная жара спалила французские виноградники

Винодельческая отрасль Франции понесла серьезные потери из-за аномально высокой температуры этим летом. За неделю жара по 50 градусов уничтожила до половины будущего урожая винограда. Особенно тяжелые условия сложились на юго-востоке Франции, пишет ТАСС.

"Я был виноделом в течение 30 дет, но такого не видел", — заявил президент Сельскохозяйственной палаты департамента Эро Жером Деспей.

Виноградная лоза, отметил Деспей, хорошо переносит жару, но температуры в июле превысили ее возможности к адаптации.

На встрече с виноделами 1 июля власти расскажут о возможной поддержке государства в трудный для бизнеса период. С этой же целью в регион приедет министр сельского хозяйства Дидье Гийом.

Виноделие обеспечивает работой не менее 500 тысяч французов и является важной частью экономики.

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