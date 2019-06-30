Половина продукции Ростеха к 2025 году станет гражданской

К 2025 году доля гражданской продукции в Ростехе будет гражданской, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Президент поставил перед нами задачу – к 35-му году. А мы более амбициозную задачу поставили сами перед собой, уже к 25-му году у нас должна быть доля гражданской продукции 50 и более процентов, иначе мы не сможем обеспечить стабильное развитие наших предприятий. Гособоронзаказ, он же цикличный — то больше, то меньше", — пояснил Чемезов.

В настоящее время, по его словам, наблюдается падение, причем не только в России, но и в мире. Однако даже с учетом вызовов, которые ставит глобальная политика, отказываться от идеи половину продукции переводить на гражданские рельсы было бы неправильно. Вооружение востребовано всегда, но за счет гражданской продукции "предприятие обеспечивает себе большую стабильность", отметил глава Ростеха.

"Впервые мы создали национальную санитарную авиацию, и национальный оператор, который мы создали закупает эти машины", — рассказал он. "Недавно подписали с китайцами на 20 медицинских "Ансатов" (легкий многоцелевой вертолет – ред.). В этом году мы уже первую машину должны сдать. И я надеюсь, что в следующем году мы завершим весь заказ. У нас машин 70-80 легко завод может изготавливать", — пояснил Чемезов.

Двигатели для вертолетов производятся в России за исключением "Ансатов" – там двигатели канадские. "Я думаю, что года через 3-4, я надеюсь, у нас появится уже свой", — добавил глава Ростеха.