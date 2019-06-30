Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео

Опубликованы кадры, запечатлевшие конфликт с участием представителей средств массовой информации из Северной Кореи и США, произошедшей в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, что главы США и Северной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя корейскими государствами в воскресенье, 30 июня. Именно в это время журналисты из двух пулов – северокорейского и американского, и начали отталкивать друг друга.

По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадала Стефани Гришэм — пресс-секретарь Белого дома. Как сообщается, она получили ушибы.