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Саммит G20 в Осаке 18 минут назад

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30 июня 201917:04 Павел Зарубин

Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

Прошедшая неделя стала неделей важнейших международных встреч. Так уж сложилось, что в последнее время мы наблюдали президента Путина за хозяйственной конкретикой, будь то дороги, мусор, пенсии, материнский капитал или водопровод. Важно, но за решением таких задач не очень-то просматривается масштаб личности. Встречи прошедшей недели — с первыми лицами ведущих держав мира и беседы с журналистами из ведущих изданий мира — дают нам возможность увидеть, сколь важно столь мощно представлять Россию на международной арене, сколь важно столь твердо и умно нас всех защищать.

28-29 июня в японской Осаке проходила встреча лидеров ведущих двадцати стран планеты. Первые переговоры у Путина — с Трампом. Это не просто беседа. Она была тщательно подготовлена нашим МИДом и еще двухдневной встречей в Иерусалиме фактически секретарей Совбезов трех стран — России, США и Израиля — Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шаббата. Понятно, что в переговорах участвовал и премьер Израиля Нетаньяху, ведь сам формат предложен именно им.

Первое мероприятие саммита G20. В зал вошел президент России, занял свое место. И это будет первое мероприятие, на котором будут обсуждаться ключевые мировые проблемы, а их огромное количество. Мы слышим, какой ажиотаж нарастает среди журналистов.

Устроители саммита решили использовать столы с открытой нижней частью, так что ноги всех лидеров оказались прямо перед журналистами. Трамп словно старался их спрятать, Путин демонстрировал уверенность.

Как всегда на больших саммитах, очень важно рассмотреть, кто и как сидит. Между Путиным и Трампом — три человека. Но далее ожидается двусторонняя встреча Путина и Трампа. В этом зале обычно не работают репортеры, но нам удалось случайно сюда прошмыгнуть.

Именно после этого заседания, согласно плану, и должны были поговорить отдельно Путин и Трамп. Мы входим в помещение, в котором должна состояться встреча Путина и Трампа. Дважды на подобных крупных саммитах встречи Путина и Трампа отменялись в последний момент: во Вьетнаме, в Аргентине. Так что нельзя быть до конца ни в чем уверенным.

В комнате уже происходит много интересного. Трамп со своими помощниками вспоминает, что именно хочет обсудить с российским президентом. Во рту — освежающая конфета.

В комнату входит Путин, Трамп пытается использовать свой излюбленный прием — резко тянет руку коллеги на себя. Прием не прошел.

Почти сразу в зале начинается такой журналистский гвалт, что непросто говорить даже лидерам.

Журналисты пытаются кричать, но это, конечно, совершенно бесполезные выкрики, поскольку никто из президентов в таком гомоне ничего не услышит. Единственное, на что реагирует Трамп, — иронично повторяет за одной из журналисток просьбу к России не вмешиваться в выборы. Спустя несколько минут хаоса президентам все-таки удается начать спокойной разговор.

В этой комнате за закрытыми дверями находятся Путин и Трамп. Туда заносят стакан с водой или чаем. Разговор в итоге продлился час двадцать минут.

Близко не подпускают, но в какой-то момент нам удается обойти телохранителей с другой стороны и вплотную подойти к президенту США с одним вопросом: "Как вам встреча с Путиным?" Вот здесь сотрудники спецслужб начинают нас резко отталкивать, их останавливает сам Трамп.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", — заявил президент США. Эти слова прозвучали незадолго до итоговой пресс-конференции Путина.

Российский президент оценивает встречу с Трампом как деловую и конструктивную, но ведь в последние годы обычно после подобных вроде бы нормальных переговоров против России вводили новые санкции. Не ждать ли их снова?

"Понятия не имею, это не наше дело. Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет", — сказал Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

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