Министр обороны Турции Акар пригрозил Хафтару жестким отпором

Анкара отреагировала на угрозу командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара атаковать турецкую инфраструктуру в Ливии. Министр обороны Турции Хулуси Акар пообещал агрессору жесткий ответ.

"Любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры", — заявил Акар.

ЛНА обвиняет Турцию в поддержке своих противников, которые контролируют Триполи. Саму же ЛНА преследуют неудачи — она потеряла город Гарьян.