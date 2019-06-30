Чемезов: подорожание лекарств из-за маркировки никто не заметит

Маркировка поднимет цену лекарственного препарата в среднем на 50 копеек, и это подорожание никто не почувствует и не заметит, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"У нас все равно идет повышение цены ежегодное. Но зато человек, приобретая то или иное лекарство, будет на 100 процентов уверен, что это не контрафакт, что это не фальсификат, что это настоящий продукт. Сегодня мы не знаем, что едим, что пьем, какое лекарство используем. Подействует оно на нас или наоборот — может человек умереть", — подчеркнул Чемезов.

Маркировка же позволяет отслеживать производство любой продукции от производителя, добавил он.

"Я вас уверяю, ему скажут: "Покупай вот этот продукт, на 50 копеек дешевле. Но это – неизвестно что. И вот это – на 50 копеек дороже". Я думаю, что люди купят", — считает Чемезов.

Он рассказал, что ежегодно в течение трех лет делает прививки отечественным препаратом "Ультрекс". "Я сам прививаюсь, и вся семья прививается, чтобы никто не мог друг друга заразить, — пояснил глава Ростеха. — Я в течение последних трех лет ни разу гриппом не болел. И вся семья у моя тоже".

В 2018 году порядка 49 процентов российского населения прививали отечественной вакциной. "Это достаточно большой процент, и надеюсь, что он будет со временем расти. Пока это трехвалентные вакцины. В ближайшее время, буквально к концу июня-началу июля появится уже зарегистрированная официальная четырехвалентная вакцина", — сообщил Чемезов.