Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

Режиссера избили в ночь с субботы на воскресенье. По словам Галдановой, примерно в полпервого ночи она разговаривала по телефону, стоя на улице неподалеку от сада Эрмитаж. Проходившие мимо мужчины затеяли с Галдановой словесную перепалку, которая закончилась побоями. На своей странице в Facebook женщина рассказала, что обратилась в медпункт, медики в свою очередь сообщили об инциденте в полицию. Больше всего ее возмутил тот факт, что избиение произошло напротив знаменитого здания главного управления МВД на Петровке, 38.

Агния Галданова известна работой декоратора в короткометражном фильме Brat 2015 года. Сейчас Галданова пробует силы в режиссуре.