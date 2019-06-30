"Краснодар" разгромил "Ростов" на предсезонном турнире

В австрийском Пеллау в ходе предсезонных сборов российские футбольные команды продолжают готовиться к новому сезону в РПЛ. В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков".

Начало погрому положил нападающий Ари, реализовавший пенальти на 38 минуте встречи. После перерыва Даниил Уткин удвоил преимущество краснодарцев, а под занавес поединка Рустам Халназаров поставил точку в матче.

Эта победа стала для подопечных Мурада Мусаева второй из двух возможных на турнире – с шестью очками они возглавили таблицу. Позже будет сыгран матч между московским командами – ЦСКА и "Спартаком".