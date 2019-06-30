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Беспорядки в Тбилиси 11 минут назад
В Грузии происходит не российская экспансия, а турецкая
Исторически в Грузии кроме Абхазии и Южной Осетии была третья автономия — Аджария. Ее Грузии удалось удержать в своем составе.
Орта Джаме — самая почитаемая в Батуми мусульманская святыня — не вмещает всех желающих, и приходится расстилать дополнительные коврики, а потом и просто тент — прямо на брусчатке мостовой.
Здесь не мечеть, а джаме, призыв к молитве читает не муэдзин, а азанчи — все по турецкой традиции. Грузинские — только гроздья винограда на дверях и в оформлении элементов интерьера.
Имам Тариэл Накаидзе не говорит по-русски, по крайней мере, делает вид, что не умеет. Зато свободно владеет грузинским и турецким.
"К сожалению, у нас экономика очень слабая, поэтому люди ежемесячно ездят через границу в Турцию. Там собирают чай, орехи. Хочешь — не хочешь, но это сказывается. Ощущается влияние турецкой экономики и турецкой культуры", — отметил Тариэл Накаидзе, председатель Мусульманского союза Грузии.
Исторически аджарцы — это грузины, которые под влиянием турков приняли ислам: регионом 300 лет владела Османская империя, пока после русско-турецкой войны в 1878-м Батуми не стал российским. В память об этом здесь до сих пор ухаживают за могилами погибших русских воинов той эпохи.
В 1921-м по Карсскому договору Аджария отошла к Грузии. Ислам искореняли: в 1924-м упразднили шариатский суд, в 1926-м — кампания по снятию чадры, с 1930-го закрывали мечети. Теперь идет обратный процесс.
"Религиозное влияние турецкого государства в последнее время очень усилятся. Турки покупают все, что продается", — сказал общественный деятель Тенгиз Тавдгеридзе.
Турецкий бизнес чувствует себя в Батуми как дома. Вложились в реконструкцию аэропорта, и теперь там для них особые условия. Аэропорт Батуми — это уникальный случай в мировой практике — считается внутритурецким. Пассажир, который прилетел из Стамбула или Анкары из другой страны, не проходит здесь ни пограничный контроль, ни таможенные процедуры. Получил багаж — и пошел.
В офисе с фотографиями старого Батуми на стене — Комитет по спасению Аджарии от Турции, его участники рассказывают, что дело не только в коммерческих проектах и договоренностях с турецким участием. На карте обозначены незаконные турецкие строения в Аджарии: минареты, медресе, мусульманские детские сады. Соседняя страна наступает.
"Это очень волнует людей. Это приняло очень массовый характер, открытие турецких школ, детских садов, высших учебных заведений, которое не согласованы с грузинскими властями", — отметил общественный деятель Рамаз Сурманидзе.
А вот что происходит, если пытаются снести. Бетонный минарет был нелегально ввезен в Грузию — без таможенного оформления — а когда его изъяли, в деревне Чело турки устроили народные волнения. До открытого противостояния пока не дошло, но число недовольных местных жителей растет. Вот в Кобулети к дверям дома, где мусульмане собирались открыть медресе, кто-то в знак протеста прибил свиную голову.
В Батуми это так и называется – "турецкий квартал": тут ни одного грузина не найти. В ресторанах — традиционные анатолийские донеры и шаурма. Владельцы и весь персонал — турки. Они постепенно вытесняют аджарцев из общепита, торговли, туризма, а это всегда приносило региону основной доход.
Аджария — это как раз и есть воспетая в мифах Колхида, куда за золотым руном приезжали аргонавты. Крепость Гонио упоминалась в трудах историка Плиния-младшего еще в первом веке нашей эры как самый укрепленный город на Черноморском побережье.
Батуми — самый южный курорт Советского Союза, здесь всегда царила особая атмосфера, а на закате СССР — в конце 80-х — образовалось еще и своеобразное окно в мир — свободный выезд в Турцию.
Пропускной пункт Сарпи. Граница между Грузией и Турцией. И с той, и с другой стороны — упрощенный режим, проезжать можно по внутренним паспортам. Аджарцы — в Турцию на учебу и заработки, турки — в Аджарию возвращать территории.
Вот что происходит здесь под покровом темноты. "Это турецкая земля, и мы ее вернем!" — скандируют представители турецкой экстремистской организации "Серые волки". Многие из них — предупреждает аджарская пресса — уже получили грузинское гражданство.
"При Саакашвили очень многие прописались в Батуми. Если будут референдум, выборы или что-нибудь, численно очень трудно с ними бороться. В решающий момент народ Аджарии всегда надеется на Россию", — почеркнул Акакий Беридзе, общественный деятель.
На многих пустующих магазинах появляются надписи на турецком: "Сдается". Дополнительное приглашение для предпринимателей из Турции, которым и без того здесь почти все принадлежит.
Набережная, которой гордится Батуми. Небоскребы, в одном из которых — как обещали — должен был располагаться Черноморский технологический институт, местный аналог Оксфорда или Гарварда, в другом планировалось разместить музей. Но в итоге все это — турецкие отели с казино и SPA-процедурами.
Визитная карточка Батуми — движущаяся скульптура Али и Нино. Это, конечно, символ любви, но металлический мусульманин Али крупнее и в какой-то момент полностью поглощает православную Нино.
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