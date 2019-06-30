Оптимист Макрон призвал евролидеров к компромиссу

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется достичь компромисса с европейскими партнерами по кандидатуре на пост председателя Еврокомиссии. Макрон считает, что ради согласия на экстренном саммите Евросоюза нужно использовать "амбиции", пишет ТАСС.

Главам государств и правительств 28 стран ЕС необходимо найти замену председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, главе Европейского совета Дональду Туску, верховного представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, главе Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателю Европарламента Антонио Таяни.

Все они подтвердили свой уход в отставку, но европейские лидеры не смогли договориться по кандидатам на их посты уже на двух саммитах.