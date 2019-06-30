Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку. Как выяснилось, один пассажиров — 40-летний мужчина - резко почувствовал себя плохо.

В Красноярске его с семьей высадили. Больного отправили в госпиталь, пишет РИА Новости. Авиалайнер дозаправили, и он продолжил полет по маршруту.