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30 июня 201922:15

Кипр не будет закрывать свои порты для российских кораблей

Кипр не будет закрывать свои порты для российских кораблей

Кипр отказался подчиниться требованию США и закрыть порты для российских кораблей, передает канал "Россия 24"

Это одно из положений американского "Закона о Восточном Средиземноморье".

Министр обороны Кипра подчеркнул: никто не может заставить Никосию отказаться от сотрудничества с Москвой. Власти республики также выразили сожаление, что этот американский закон в значительной степени затрагивает суверенитет Кипра.

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