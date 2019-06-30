Швейцарская футболистка нырнула в озеро Комо и пропала

Футболистка сборной Швейцарии и женской команды "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала на озере Комо в Италии. В связи с исчезновением 24-летней спортсменки была инициирована спасательная операция, которая пока не принесла результатов. Инцидент произошел 29 июня.

Исмаили вместе со своей подругой арендовала легкомоторную лодку для отдыха. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Blick, после того, как девушки отплыли от берега на расстояние семисот метров, они бросили якорь и стали загорать. В один момент Исмаили решила искупаться, но нырнув в воду, так и не всплыла на поверхность.

"Я думала, что Флориана хочет меня напугать и появится на другой стороне лодки, — признается подруга футболистки. – Когда этого не произошло, то я начала кричать. После этого я вызвала спасателей".

Вскоре спасатели прибыли на место происшествия и начали поиски двумя способами: при помощи погружения дайверов под водой, а также с вертолета для осмотра местности. Отметим, что глубина озера Комо составляет порядка ста метров, в нем присутствуют сильные подводные течения.