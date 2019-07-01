Воздушная атака на окрестности Дамаска: четыре человека погибли, 21 ранен

В результате воздушной атаки на окрестности Дамаска четыре человека погибли и 21 получил ранения. Такие данные сообщает государственное телевидение Сирии.

Ранее СМИ сообщали об отражении воздушной атаки на город Хомс и окрестности Дамаска. По словам журналистов, в небе над Дамаском были слышны звуки взрывов. Как утверждают источник в международном аэропорту Бейрута и сирийский военный источник, атаку совершили ВВС Израиля из ливанского воздушного пространства.

В результате агрессии со стороны израильтян четыре человека погибли (в том числе ребенок) и пострадал 21 человек (в том числе одномесячная девочка), передает РИА Новости.

Государственный телеканал Ikhbariya сообщил, что в городе Сахнайя, расположенном к юго-западу от Дамаска, после обстрела оказались повреждены несколько домов и были выбиты стекла.