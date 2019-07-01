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1 июля 201912:35

Страсти по Панарину: "Коламбус" продолжает борьбу за россиянина

theathletic.com

Нападающий хоккейной сборной России Артемий Панарин, который с 1 июля становится свободным агентом и покидает клуб НХЛ "Коламбус Блю Джакетс", пока не определился с новым клубом. Однако инсайдеры сообщают о самых привлекательных для хоккеиста предложениях.

Как уже сообщали Вести.Ru, сразу два ведущих российских игрока покидают стан "синих жакетов" нынешним летом на правах свободных агентов – Панарин и вратарь Сергей Бобровский. При этом "Коламбус" продолжает бороться за обоих и полевому игроку уже предложил 8-летний контракт.

Клуб сделал Панарину весьма лестное предложение: контракт рассчитан на 8 лет и стоит 96 млн долларов, сообщает The Athletic. То есть, россиянину гарантирована ежегодная зарплата в 12 млн долларов до лета 2027 года. "Коламбус" – единственная команда, которая может предложить форварду 8-летний контракт, но только до открытия рынка свободных агентов.

Сообщается, что в услугах форварда также заинтересованы "Флорида Пантерз". "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Ренджерс" и "Колорадо Эвеланш". "Лавины", к слову, также публично озвучили свои финансовые условия для Панарина: 12,5 млн долларов в год в течение 6 ближайших лет. Но сам Артемий по некоторым данным выбирает между "пантерами" из Флориды и "островитянами" Нью-Йорка.

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