На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

На склоне горы недалеко от столицы Северного Кипра Никосии около часа ночи 1 июля был замечен неопознанный летающий объект. Местные жители рассказали, что видели на небе свет, а затем раздалось три громких взрыва и начался пожар.

В результате его падения никто не пострадал, но несколько домов в расположенной поблизости деревне все-таки эвакуировали.

Позже министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200, передает "Интерфакс",

В Сети также появились снимки обломков с надписями на русском языке.

Озерсай сообщил, что, видимо, ракета российского производства была выпущена системой ПВО Сирии в ответ на ночную атаку Израиля.

По его словам, она взорвалась до столкновения с землей, поэтому на месте падения нет воронки. На это же, сказал министр иностранных дел Северного Кипра, указывают и найденные в нескольких местах обломки.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июля в результате воздушной атаки ВВС Израиля с ливанского воздушного пространства на окрестности Дамаска погибли четыре человека, 21 ранен.