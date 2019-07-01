Итальянский прокурор рассекретил видео обрушения моста в Генуе

Обнародованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент обрушения моста Моранди в Генуе в минувшем году.

Запись стала доступна по решению прокуратуры — до понедельника, 1 июня, она была засекречена из-за расследования обстоятельств трагедии, сообщает la Repubblica.

Напомним, что 14 августа 2018 года рухнул 200-метровый пролет виадука, построенного в 1967 году.

Тогда погибли 43 человека. В Италии был объявлен национальный траур.

То, что осталось от конструкций моста, снесли буквально на днях – в минувшую пятницу, 29 июня.