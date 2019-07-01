В Челябинске женщина нашла сумку с миллионом и вызвала полицию

Возле своего подъезда жительница Челябинска подобрала сумку, которая оказалась набита рублями и долларами. В общей сложности в пересчете на рубли в ней находилось около миллиона, а также банковские документы.

Женщина оставила сумку дома и пошла в банк, квитанции которого находились в сумке, а затем вместе с его сотрудниками отправилась в полицию.

Участковый приехал к женщине домой, пересчитал деньги, а по платежным документам которые подтверждали снятие средств, установил адрес их владельца.

Им оказался 52-летний местный житель. Сумка с деньгами и документами ему была возвращена, но как она оказалась у подъезда, не сообщается, передает местный новостной портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинску.